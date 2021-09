Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Interesse dei rossoneri per Noa Lang”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, il Milan è interessato al giovane talento del Club Brugge Noa Lang

Un nuovo gioiello brilla nel campionato belga. Il suo nome è Noa Lang, classe '99 di ruolo ala sinistra, ma all'occorrenza ala destra e trequartista, del Club Brugge. Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, fa l'esordio tra i grandi proprio con i lancieri. Nonostante non abbia giocato molto con la maglia biancorossa (solamente 4 gol in 14 presenze in due stagioni), il giovane talento ha avuto anche una parentesi al Twente, con il quale ha collezionato 7 apparizioni e una rete. Acquistato a titolo definitivo dal Club Brugge nel luglio del 2021, ad oggi Noa Lang conta 17 gol in 37 partite con i nerazzurri. Numeri importanti per un ragazzo di soli 22 anni, il quale ha fatto attirare su di sé l'attenzione di due grandi squadre europee. Secondo il quotidiano inglese 'Express', sul centrocampista offensivo ci sarebbero gli occhi dell'Arsenal e del Milan. Nelle prossime settimane potrebbe esserci anche un tentativo di acquisto da parte dei due club. Milan, ecco le top news di oggi: Giroud torna ad allenarsi in gruppo.