Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Diavolo e Psg su Bellerin. Ecco il prezzo

Le ultime sul mercato del Milan. Dall'Inghilterra rilanciano l'indiscrezione: Diavolo e Psg seguono il terzino dell'Arsenal Hector Bellerin

Mancano soltanto tre partite alla fine del campionato, con il Milan che punta dritto a conquistare un posto in Champions League, obiettivo che influenzerebbe fortemente anche le scelte sul mercato. A tal proposito ecco che dall'Inghilterra riportano di un interesse rossonero e del Psg per Hector Bellerin. Il 'Sun' spiega come il terzino spagnolo, dopo 10 anni all'Arsenal, abbia voglia di mettersi alla prova in una nuova sfida. Il prezzo non sarebbe dei più convenienti: il quotidiano inglese spiega che i 'Gunners' vorrebbero ricavare 35 milioni di euro dalla sua cessione. Una cifra che potrebbe essere discussa al ribasso, ma che sarebbe comunque fuori portata per le casse del Diavolo. Per sostituire Bellerin, l'Arsenal starebbe valutando Max Aarons e Emerson Royal, due profili cercati anche dal Milan in passato. Concorrenza inglese per un obiettivo di mercato del Milan: si tratta di un difensore