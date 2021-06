Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Dalot, no dello United al prestito con diritto

Le ultime sul mercato del Milan. Continuano i contatti per la permanenza di Diogo Dalot in rossonero. Ecco la notizia dall'Inghilterra

Dopo l'arrivo in prestito secco dello scorso anno, il Milan sta lavorando per la permanenza di Diogo Dalot. Continuano i contatti con il Manchester United, club detentore del suo cartellino. La società vorrebbe adesso inserire un diritto di riscatto così da decidere, alla fine della prossima stagione, di acquistarlo o meno a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce il 'Manchester Evening News' è arrivato il no secco del club inglese a questo tipo di soluzione. I 'Red Devils' avrebbero già comunicato al portoghese di presentarsi al prossimo ritiro insieme alla squadra. L'agenzia Quan Sports presente a Casa Milan: ecco i nomi che potrebbero interessare al Diavolo.