Mercato Milan – Dalla Turchia: “Via Theo Hernandez? Ecco il sostituto”

Nel corso delle ultime settimane sono giunte alcune voci secondo cui Theo Hernandez sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco , che sarebbe pronto all'assalto qualora dovesse partire Alphonso Davies . Si tratta di uno scenario che il Milan non vorrebbe mai affrontare, ma non è detto che questo non possa succedere. E a quel punto i rossoneri dovranno farsi trovare preparati.

Come riferito dal portale turco 'Turkiye Gazetesi', il Milan sarebbe pronto all'assalto per il vice Theo Hernandez, ossia Ferdi Kadioglu del Fenerbahce. Il club anatolico si sarebbe già mosso per prendere il sostituto e lo avrebbe individuato in Levent Mercan del Fatih Karagumruk. Sulle sue tracce, però, ci sarebbero anche due big del calibro di Liverpool e Borussia Dortmund.