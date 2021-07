Mercato Milan – Dalla Spagna: Tonali, il Barça aveva mostrato interesse

Le ultime sul mercato del Milan. Sandro Tonali è ad un passo dal riscatto. Attenzione però all'interesse del Barcellona: il retroscena

Il Milan riscatterà Sandro Tonali. Il calciatore, arrivato lo scorso anno in prestito con diritto di riscatto, è sempre più vicino alla permanenza in rossonero. La trattativa con il Brescia sembra ormai alle battute finali, con la dirigenza che ha strappato uno sconto da Massimo Cellino dopo la stagione non troppo positiva del classe 2000. Attenzione però all'indiscrezione riportata dalla Spagna.