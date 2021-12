Mercato Milan – Dalla Spagna: “Scambio di parametri zero con il Real”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, Milan e Real Madrid starebbero pensando ad una scambio particolare

Che i rapporti tra il Milan e il Real Madrid siano buoni sono testimoniati anche dall'ultima operazione di mercato che riguarda Brahim Diaz. Ma secondo 'Don Diario' ci sarebbe di più. Secondo il quotidiano spagnolo, tra i due club potrebbe verificarsi uno scambio di parametri zero. Chi sarebbero i calciatori in questione? Come ben si sa, i rossoneri sono da tempo interessi ad Isco, il quale è in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Dall'altro lato i 'blancos' vorrebbero ingaggiare Franck Kessié, anche lui in scadenza al termine di questa stagione. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>