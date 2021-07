Mercato Milan – Dalla Spagna: Romagnoli non rinnova, il Barcellona su di lui

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Spagna giungono importanti aggiornamenti sul futuro di Alessio Romagnoli: occhio al Barcellona

Nell'amichevole contro la Pro Sesto Alessio Romagnoli è sceso in campo con la fascia da capitano. Stefano Pioli, nella conferenza stampa del raduno, ha poi ribadito la volontà di non modificare le gerarchie in vista della prossima stagione. Bisogna però considerare che il contratto del numero 13 scadrà il prossimo giugno 2022, ragion per cui ci sarà da prendere una decisione nell'immediato sul suo futuro.

Dalla Spagna non hanno dubbi. Secondo quanto riferisce 'Sport' il giocatore non rinnoverà e lascerà il Milan in estate. Romagnoli piace al Barcellona, che potrebbe quindi acquistarlo in estate sfruttando anche questo suo status da quasi svincolato. Il quotidiano, inoltre, riporta l'interesse dei rossoneri per Miralem Pjanic e Philippe Coutinho. Chissà che non si possa imbastire una maxi operazione. Fodé Ballo-Touré ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Milan: ecco l'intervista a Milan TV