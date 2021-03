Mercato Milan – Dalla Spagna: Kessie, fatta per il rinnovo. Le cifre / News

Mercato Milan, le ultime sul rinnovo di Kessie

Il Milan tra campo e mercato. Non solo una Champions League da blindare al più presto, ma la dirigenza ha sempre un occhio puntato anche sulle questioni extra-campo. In tal senso rimangono urgenti i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno. Il turco sembra molto vicino alla firma, grazie anche ad un incontro personale con i piani alti rossoneri. Su Gigio si dovrà ancora attendere: Mino Raiola, come noto, è un osso duro per quanto riguarda le trattative e proverà a ottenere il massimo per il suo assistito.

Dopo queste due priorità, il club rossonero avrà a che fare con i contratti in scadenza nel 2022. Due su tutti: Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Se per il capitano stanno sorgendo diversi dubbi dopo le sue ultime prestazioni, l’ivoriano sta continuando un percorso di crescita pazzesco, che lo vede primeggiare come uno dei migliori centrocampisti in Italia e non solo. Si andrà per le lunghe come sta succedendo con Calhanoglu e Donnarumma? Secondo quanto riportano dalla Spagna non sarà affatto così.

Il portale ‘TodoFichajes.net’ rilancia addirittura con una notizia che avrebbe del clamoroso: accordo già raggiunto tra le parti e stipendio ritoccato a 3 milioni di euro a stagione fino al 2024. Ovvio che questa indiscrezione andrà verificata nelle prossime ore ma, qualora tutto fosse vero, il Milan potrà ancora godersi un giocatore destinato a diventare una colonna portante del futuro.

