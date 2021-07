Mercato Milan – Dalla Spagna: “Isco al centro del progetto del Real Madrid”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Isco non dovrebbe lasciare il Real Madrid: per Ancelotti lo spagnolo è al centro del progetto

Novità riguardo la trattativa Isco-Milan. Il futuro del fantasista spagnolo, accostato ormai da diverso tempo ai rossoneri, pare che non sarà alla corte di Stefano Pioli. L'ex Malaga, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Marca', non dovrebbe lasciare il Real Madrid. Per Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dei 'blancos', il classe 1992 è al centro del progetto. Se così fosse, la strada che porterebbe il trequartista verso Milanello diventerebbe difficile da percorrere. Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia