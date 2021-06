Mercato Milan – Dalla Spagna: “Brahim Diaz deve restare al Real Madrid”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Dalla Spagna incitano il Real Madrid a trattenere Brahim Diaz: ecco chi gli farebbe spazio

Brahim Diaz, dopo aver passato l'ultimo anno al Milan in prestito secco dal Real Madrid, potrebbe far ritorno a Milanello durante questa finestra di mercato. A tal proposito, il quotidiano spagnolo 'AS' ha incitato a gran voce i 'blancos' a trattenere il ragazzo classe '99. Ecco cosa si è detto sul talento ex Manchester City. "Il 3 agosto compirà 22 anni, un'età perfetta per mostrare tutto il suo talento al Real Madrid. Sembra assurdo condannarlo a un altro Erasmus nella Milano di Ibrahimovic e Theo. Brahim è un calciatore che fa del dribbling nello stretto un marchio di fabbrica, è devastante nell'uno contro uno, ha fantasia e fa venire il mal di denti agli avversari. Ancelotti ora deve metterlo alla prova e accendere il semaforo verde. Anche se ci sono elementi come Lucas Vázquez, Rodrygo, Asensio e Bale. Meglio cancellare il giocatore di golf e salvare il giocatore di calcio. Brahim Diaz viene mille volte prima di Gareth". Giroud, Ziyech, Calhanoglu e tante altre novità: ecco le top news sul mercato del Milan