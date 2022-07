Mercato Milan – Dalla Francia: Diallo, c’è l’interesse del Napoli: le ultime

Non c'è solo l'interesse del Milan sul calciomercato per Abdou Diallo del Psg. Il difensore è finito nel mirino del Napoli

Non solo trequarti, il Milan tiene un occhio anche sulla difesa. L'addio di Alessio Romagnoli, infatti, costringerà i rossoneri ad acquistare un difensore per completare la batteria dei centrali a disposizione di Stefano Pioli. Tra i tanti nomi emersi c'è anche quello di Abdou Diallo , calciatore del Psg accostato ai rossoneri anche nello scorso calciomercato di gennaio. Attenzione, però, alla possibile concorrenza del Napoli di Luciano Spalletti.

Stando quanto riferisce 'L'Equipe' gli azzurri avrebbero manifestato il loro interesse nei confronti del classe 1996, ma non ci sarebbero stati ancora contatti con il Psg per affondare il colpo. Come noto, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un sostituto di Kalidou Koulibaly, che diventerà presto un nuovo calciatore del Chelsea.