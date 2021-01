Mercato Milan – Dal Portogallo: offerto un pre-contratto a Otavio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista di ‘A Bola’, Bruno Andrade, il Milan avrebbe offerto un pre-contratto a Otavio, classe 1995 del Porto in scadenza a giugno 2021. Per il trequartista sarebbe pronto un contratto di 4 anni e un bonus di un milione e mezzo alla firma. Il Porto è a conoscenza dell’offerta dei rossoneri e cercherà di trattenere il giocatore, ma a od oggi sembra sempre più improbabile.

