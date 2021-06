Mercato Milan – Da Brescia affermano: Tonali in ritiro da Inzaghi

Le ultime sul mercato del Milan. Sandro Tonali si presenterà in ritiro con il nuovo Brescia di Filippo Inzaghi? Ecco l'indiscrezione

Tra le priorità del Milan sul mercato c'è sicuramente il riscatto di Sandro Tonali. Il classe 2000 è arrivato lo scorso anno dal Brescia in prestito oneroso a 10 milioni con diritto di acquisto a 15 + 10 di bonus. Cifre che la società rossonera vorrebbe limare al ribasso, inserendo probabilmente il giovane Giacomo Olzer nell'affare. La trattativa continua da settimane e sembra vicina alla chiusura, ma non è ancora arrivata l'ufficialità. Per questo motivo, secondo quanto riferisce 'Brescia Oggi', la squadra di Filippo Inzaghi ha convocato Tonali per il ritiro fissato lunedì 5 luglio. Se il tutto non si sbloccherà fino a questa data, ecco che il centrocampista si aggregherebbe al gruppo delle 'Rondinelle'. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz