Mercato Milan, Corsi su Baldanzi: “Piace anche all’estero”

Uno dei giovani più promettenti emersi in questa stagione è certamente Tommaso Baldanzi, classe 2003 dell'Empoli e obiettivo di mercato anche del Milan, come in parte ammette il presidente dei toscani Fabrizio Corsi, che però sottolinea anche altri aspetti... Innanzitutto parla del prezzo, che dovrebbe essere intorno ai 10 milioni, ecco le sue parole a Radio Sportiva ieri: "Quanto vale non è tanto il prezzo che possiamo fare noi. Il prezzo lo fa chi lo chiede. Se ce lo chiedesse l’Arsenal è un discorso, e comunque non ce lo hanno chiesto loro. Se ce lo chiede una squadra italiana che fa la Champions League il prezzo sarà un altro. Vedremo che prospettive ci saranno".