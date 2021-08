Mercato Milan – Corona, distanza col Porto: occhio però agli ultimi giorni

Le ultime sul mercato del Milan. C'è ancora distanza con il Porto per Jesus Corona: gli ultimi giorni però sono sempre imprevedibili...

Il Milan sfoglia la margherita in questi ultimi giorni di mercato: quale sarà il trequartista che vestirà la maglia rossonera? Tra i nomi sul taccuino del Diavolo c'è sicuramente Jesus Corona. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' c'è ancora distanza tra le parti per l'eventuale arrivo del messicano. Il giocatore, non convocato per la partita contro l'Arouca, rimane ai margini, ma il Porto è da sempre poco incline a concedere sconti per i suoi giocatori. Attenzione però agli ultimi giorni di mercato, che non seguono quasi mai le regole convenzionali. Per questo tutto rimane in discussione, ma il Milan non è l'unico club sulle tracce del giocatore. Segui con noi la giornata di Tiemoué Bakayoko tra visite mediche e firma sul contratto