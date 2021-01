Mercato Milan – Conti, accordo con la Fiorentina: ora tocca ai club

Mercato Milan, accordo Conti-Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oltre al mercato in entrata, il Milan lavora anche a quello in uscita. Ceduto Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir, adesso è tempo di risolvere la situazione Andrea Conti. L’ex Atalanta è ormai una terza scelta per il ruolo di terzino destro, per questo motivo una cessione a gennaio è molto concreta. Ma c’è di più: secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, Conti avrebbe trovato l’accordo economico con la Fiorentina, molto interessata al classe 1994. Ora la palla passa ai due club, che dovranno decidere a quali cifre accordarsi.

Rinnovo in vista per Hakan Calhanoglu? Ecco l’indizio social >>>