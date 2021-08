Mercato Milan – Conferme dal Brasile: “Kaio Jorge andrà alla Juventus”

Arrivano conferme anche dal Brasile: Kaio Jorge vestirà la maglia della Juventus. Sfuma, dunque, l'obiettivo di mercato del Milan

Arrivano conferme anche dal Brasile riguardo il trasferimento di Kaio Jorge alla Juventus. Secondo il portale brasiliano 'Globoesporte', l'accordo totale per l'ingaggio del calciatore arriverebbe tra oggi e domani. I bianconeri pagheranno al Santos 3 milioni di euro in due anni, ma ci sarebbero anche degli accordi in più tra le due società. Infatti, qualora la 'Vecchia Signora' decidesse di cedere in prestito il classe 2002, il club brasiliano otterrebbe una prelazione. Nelle prossime ore si dovrebbero definire anche i bonus legati ai gol segnati e la percentuale sulla futura rivendita. Kaio Jorge era stato vicino a vestire la maglia del Milan, ma adesso l'attaccante arriverà in Italia per vestire quella bianconera. Ecco le ultime novità sul futuro di Josip Ilicic.