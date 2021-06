Mercato Milan – Concorrenza per Junior Messias: tre club sul brasiliano

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Non solo i rossoneri su Junior Messias: sul brasiliano ci sono altri tre club di Serie A

Junior Messias, attaccante brasiliano del Crotone, dirà sicuramente addio alla squadra calabrese durante questa sessione di mercato estiva. Il classe 1991, nonostante la retrocessione in Serie B dei 'pitagorici', ha disputato una grande stagione in Serie A, prendendo parte a 36 partite segnando anche 9 gol. Le sue doti realizzative e le sue qualità tecniche hanno attirato l'attenzione del Milan, club alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Secondo 'Tuttosport', però, non ci sarebbero solo i rossoneri sul nativo di Belo Horizonte ma anche altri tre club del massimo campionato nazionale. Su Junior Messias, infatti, hanno puntato gli occhi il Torino, l'Atalanta e il Napoli. Intanto il Crotone ha già fissato il prezzo per cedere il suo gioiello: chi lo vuole, dovrà sborsare una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Le ultime su Calhanoglu, Romagnoli, Zaccagni e non solo: le top news sul mercato rossonero.