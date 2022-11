Mercato Milan – Colombo verrà ricomprato: verso un altro prestito nel 2023?

Le ultime news sul mercato del Milan. Lorenzo Colombo tornerà alla base, ma potrebbe partire ancora in prestito nella prossima stagione

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare su Lorenzo Colombo. La questione centravanti per i rossoneri è leggermente nebulosa: Olivier Giroud rinnoverà il contratto attualmente in scadenza a giugno 2023, ma bisogna capire come proseguirà la stagione di Divock Origi, come crescerà Marko Lazetic e se davvero Zlatan Ibrahimovic smetterà. In tutto questo il Diavolo non dimentica, appunto, un Colombo che sta facendo benissimo a Lecce.

Dal Milan al ritorno in Serie A — Il classe 2002 è il classico ragazzo dal dna rossonero. Nel vivaio dal 2010, i tifosi hanno iniziato ad ammirarlo soprattutto nel settembre 2020 in Europa League. Contro il Bodø/Glimt, Colombo ha segnato la sua prima rete da professionista a San Siro sfruttando la contemporanea assenza di Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao e Ante Rebic. Poi, a gennaio 2021, inizia il suo percorso di crescita: due prestiti in Serie B con Cremonese e Spal prima del ritorno in Serie A, proprio con la maglia del Lecce. L'attaccante è partito alle spalle di Ceesay nelle gerarchie di mister Baroni, ma nelle ultime tre partite è stato sempre schierato da titolare. E con grande risultati. Colombo ha segnato 2 gol in questo campionato e uno in Coppa Italia in 14 presenze complessive, regalando anche due assist.

Il futuro di Colombo — Se continuerà così il Milan, molto probabilmente, dovrà versare nelle casse del Lecce 1 milione e 300 mila euro. In estate, infatti, i due club hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni e contro-riscatto a 3,5. Inoltre ci sono 300 mila euro da pagare per gli eventuali bonus legati a presenze e gol. Difficilmente il Milan se lo lascerà scappare ma è probabile che, anche nella prossima stagione, lo girerà altrove in prestito prima di raccoglierlo a Milanello in maniera definitiva nell'estate del 2024. Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan