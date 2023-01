Mercato Milan – La clausola, l’offerta del club e la multa: le ultime su Leao

Rafael Leao non ha ancora rinnovato con il Milan, generando in questo modo una certa apprensione tra i tifosi rossoneri. Il suo contratto, come ben si sa, scadrà a giugno 2024, tra poco più di un anno, e ancora oggi, dopo tanto parlare, non si è arrivati ad una decisione definitiva. Maldini sperava prima di poter arrivare ad un accordo poco prima dell'inizio del Mondiale, poi nel breve tempo possibile. In realtà, ad oggi, la situazione non è cambiata granché.