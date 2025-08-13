Mercato Milan, clamoroso: nuovo arrivo a sorpresa!

Nelle ultime settimane il mercato del Milan è definitivamente decollato: terzini, centrale e centrocampisti. Tutti acquisti che erano stati annunciati e che alla fine sono stati raggiunti. Si è conclusa anche la telenovela Ardon Jashari, con lo svizzero classe 2002 che è finalmente rossonero. Adesso tutti aspettano l'attaccante, con la lotta a due tra Rasmus Hojlund, danese classe 2003, e Dusan Vlahovic, serbo classe 2000. I rossoneri stanno lavorando, ma nel frattempo potrebbe arrivare un acquisto a sorpresa. Totalmente inaspettato, infatti, dopo le ultime operazioni. Per scoprire di chi si tratta, guarda il video qui sotto e ricordati di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale YouTube! Puoi anche commentare per dire la tua!