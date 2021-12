Mercato Milan – Christensen, il Barcellona si defila: speranza rossonera

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Xavi non sarebbe interessato ad Andreas Christensen: sul difensore c'è il Milan

Chiusa la trattativa con il Manchester City per l'acquisto di Ferran Torres, il Barcellona adesso può concentrarsi per acquistare un difensore. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento in Catalogna, a fine stagione, da parte di Cesar Azpilicueta e Andreas Christensen. Entrambi attualmente militano nel Chelsea e sono in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Diversamente da quanto vociferato, il quotidiano spagnolo 'Sport' avrebbe sottolineato come questi due profili non interessino particolarmente all'allenatore dei blaugrana Xavi. In questo senso, dunque, il Milan potrebbe avere una speranza per poter acquistare Christensen, un centrale di difesa che piace tanto dalle parti di via Aldo Rossi. Milan, le top news di oggi: Diallo nome forte. Kessié via a zero.