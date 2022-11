Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Chelsea, cresce l’ottimismo per Leao”

Continuano a circolare le voci in Inghilterra in merito all'addio al Milan da parte di Rafael Leao. Secondo il 'Mirror', il Chelsea starebbe facendo dei passi in avanti per portare a Londra l'attaccante portoghese. Considerate le difficoltà di rinnovo del numero 17 rossonero con il club di via Aldo Rossi, i blues vorrebbero approfittare di questa situazione per acquistare il campione in forza al Milan. Non è un mistero che il Chelsea sia da tempo sulle tracce di Leao e con un rinnovo che tarda ad arrivare potrebbe scaldarsi seriamente la pista che lo porterebbe alla corte di Potter. Segui con noi il live di Cremonese-Milan