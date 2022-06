Mercato Milan – Centrocampo, Renato Sanches rimane l’obiettivo numero uno

Le ultime sul mercato del Milan. La questione Renato Sanches si è un po' complicata, ma è sempre lui l'obiettivo numero uno per il centrocampo

Dopo un arrivo dato quasi per fatto negli ultimi mesi l'arrivo di Renato Sanches al Milan si è complicato sempre di più. I ritardi dovuti al cambio di proprietà e i mancati rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara hanno bloccato i rossoneri. Il Psg ha colto la palla a balzo e ha sfruttato la situazione inserendosi nella corsa al giocatore. Sarebbe impossibile per i rossoneri competere con la forza economica dei francesi; la leva da utilizzare è quella della volontà del giocatore, che si è praticamente promesso al Milan.

Negli ultimi giorni sono spuntare diverse piste alternative in caso di mancato approdo di Renato Sanches ma, stando a quanto riferisce il 'Corriere della Sera' il numero 10 del Lille rimane sempre l'obiettivo numero uno per il centrocampo. Il Milan farà di tutto per portarselo a casa, ma se il Psg dovesse mettere sul piatto 30 milioni ci sarebbe poco da fare. L'offerta di Maldini è di 18 milioni. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?