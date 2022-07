Mercato Milan – Centrocampo, Renato Sanches obiettivo numero uno

Le ultime sul mercato del Milan. Renato Sanches, nonostante i problemi, rimane l'obiettivo numero uno per il centrocampo

Dopo i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara i Campioni d'Italia sono ufficialmente ritornati in pista. I due dirigenti dell'area tecnica, anche senza la firma sui contatti, hanno continuato a lavorare sugli obiettivi di calciomercato, ma la situazione contrattuale chiaramente ha portato qualche rallentamento. L'esempio Renato Sanches va in questa direzione: se nelle scorse settimane l'affare era praticamente dato per fatto, l'inserimento del Psg ha complicato un po' la trattativa.