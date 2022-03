Mercato Milan, Ceccarini: “Origi ai dettagli, ecco quanto guadagnerà”

Le ultime news sul mercato del Milan. Trattativa ai dettagli per Divock Origi, attaccante del Liverpool. Novità anche su Sandro Tonali

"Il Milan ha deciso di accelerare forte sul fronte dell’attaccante per la prossima stagione. Maldini e Massara sono vicinissimi a chiudere l’accordo con Origi, che a giugno si svincolerà dal Liverpool. La trattativa tra il club rossonero e l'entourage del giocatore è ai dettagli. Non si è ancora arrivati alla definizione ma la volontà reciproca è quella di chiudere e per questo c’è grande fiducia. Per il giocatore è pronto un contratto da circa 4 milioni di euro l'anno. Il Milan è molto soddisfatto del rendimento di Tonali e a fine stagione ritoccherà l’ingaggio del giocatore che un anno fa, pur di rimanere in rossonero , aveva deciso di ridursi lo stipendio per favorire l’operazione di riscatto con il Brescia. Un premio più che meritato". Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.