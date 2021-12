Mercato Milan – Castillejo piace al Genoa, ma ha anche estimatori in Spagna

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Samu Castillejo piace al Genoa di Shevchenko: lo spagnolo anche anche estimatori in Spagna

L'avventura di Samu Castillejo al Milan è destinata a terminare. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di 'Tuttosport', l'esterno spagnolo piace molto al Genoa di Andriy Shevchenko, club che probabilmente interverrà in maniera determinata sul mercato di gennaio per risollevare le sorti del grifone in campionato. Il numero 7 del Milan, però, non piace solo ai rossoblù. Castillejo, infatti, gode della stima di alcuni club spagnoli, ma resta da capire se l'ex Villarreal partirà in inverno o al termine di questa stagione. Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>