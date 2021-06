Mercato Milan – Castillejo in partenza: il giocatore piace in Spagna / News

Le ultime sul mercato del Milan. Samu Castillejo è in partenza: l'esterno d'attacco rossonero ha offerte provenienti dalla Spagna

Tra i giocatori che si sono espressi al di sotto delle loro potenzialità, in questa stagione, c'è sicuramente Samu Castillejo. L'ex Villarreal, dopo aver propiziato la cessione di Jesus Suso a suon di prestazioni convincenti, ha compiuto un deciso passo indietro. Il titolare del ruolo per Stefano Pioli è, infatti, Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport' il numero 7 rossonero ha diverse offerte provenienti dalla Spagna e può davvero partire in estate. Il Milan resta in attesa di un'offerta adeguata. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro