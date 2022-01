Mercato Milan – Casale, è sfida con la Lazio: costa almeno 10 milioni

Le ultime sul mercato del Milan. Occhi su Nicolò Casale del Verona, ma c'è la concorrenza della Lazio. Ma non per gennaio

Il Milan lavora sul mercato seguendo un binario parallelo. Se da un lato di guarda al difensore da acquistare peri presente, dall'altro si è già proiettati sul futuro. In tal senso c'è l'interesse per Nicolò Casale del Verona. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' anche la Lazio è forte sul giocatore. I biancocelesti hanno già avviato i primi contatti con gli scaligeri, ma il problema rimane sempre l'indice di liquidità in negativo che impedisce le operazioni in entrata. Casale rimane un obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma non per gennaio, perché l'Hellas non ha nessuna intenzione di provarsene nell'immediato. La valutazione si aggira sui 10 milioni di euro.