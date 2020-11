Mercato Milan – “Calhanoglu-Napoli, ipotesi nata e morta subito” / News

Mercato Milan, contatto Calhanoglu-Napoli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’, ha svelato un contatto tra il Napoli e Hakan Calhanoglu. Un interesse mai concretizzato in trattativa per le eccessive richieste del turco. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Quest’ipotesi è nata e morta in pochi giorni. C’è stato un contatto tra il Napoli e il suo entourage, ma il turco chiede circa 6 milioni di euro d’ingaggio bonus inclusi e Giuntoli ha preso atto di queste richieste economiche lontane dal monte ingaggi azzurro. Il Napoli, dunque, s’è ritirato da questa trattativa“. Arnault al Milan? L’indiscrezione lo conferma. VAI ALLA NOTIZIA >>>