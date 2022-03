Mercato Milan – Caldara, il Venezia non lo riscatta. C’è il Torino / News

Le ultime news di mercato sul Milan. Mattia Caldara potrebbe rientrare dal prestito al Venezia. Attenzione all'interesse del Torino

Dopo diverse stagioni costellate dalla sfortuna, Mattia Caldara è riuscito a trovare una certa continuità in quel di Venezia. Lo testimoniano i suoi numeri: 22 presenze in Serie A condite da un gol e un assist. Il difensore centrale si è trasferito l'estate scorsa in laguna in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' gli arancioneroverdi non dovrebbero spendere i circa 4 milioni pattuiti per acquistarlo a titolo definitivo e dunque dovrebbe ritornare in rossonero. Ma sarà davvero questo il suo futuro?