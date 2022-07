Mercato Milan – Caldara, lo Spezia si fa avanti: ecco quanto costa / News

Dopo un anno in cui ha ritrovato una continuità che gli mancava da tantissimo, Mattia Caldara ritorna al Milan. Nonostante la retrocessione in Serie B del Venezia, la stagione del difensore è da considerarsi positiva per un motivo: le 31 presenze in Serie A, che rappresentano l'apice delle presenze in campo per un giocatore troppo spesso perseguitato dagli infortuni. Praticamente impossibile pensare ad una sua permanenza in rossonero; molto più probabile una trasferimento a stretto giro di posta.