Mercato Milan – Caldara-Spezia, lunedì può essere il giorno giusto / News

Il 'Secolo XIX' si concentra sul calciomercato in uscita del Milan. Mattia Caldara, nella scorsa stagione in prestito al Venezia, è davvero vicinissimo allo Spezia: il difensore, già lunedì, potrebbe unirsi alla squadra di Luca Gotti. Un trasferimento che, come scrive 'Calciomercato.com', avverrà a titolo definitivo. Il classe 1993 ha un solo anno di contratto con i rossoneri e, dunque, non sarà possibile mettere in piedi una cessione in prestito.