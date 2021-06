Mercato Milan – Caldara ha delle offerte, ma Pioli vuole valutarlo

Le ultime sul mercato del Milan. C'è l'idea di valutare la permanenza di Mattia Caldara: il difensore ha ricevuto alcune offerte

Tra i tanti calciatori che ritorneranno al Milan dopo le avventure in prestito c'è anche Mattia Caldara. Il difensore centrale non verrà riscattato dall'Atalanta visti i continui problemi fisici che lo perseguitano ormai da tempo. Nonostante ciò, secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', il club rossonero vuole valutarlo nel ritiro che dovrebbe partire giorno 8 luglio. Si registrano un paio d'offerte per il classe 1994, il cui futuro rossonero è tutt'altro che escluso. Hakan Calhanoglu svela una telefonata con Paolo Maldini: ecco le ultime sul suo futuro