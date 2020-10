Mercato Milan – Calabria: “Ho avuto qualche chiamata, ma il club…” | News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN: LE PAROLE DI CALABRIA

MERCATO MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino destro rossonero, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato svelato un piccolo retroscena di calciomercato. Ecco le sue parole.

“Mercato? Ho avuto qualche chiamata, ma il Milan non mi ha mai messo in discussione. Avere giocatori cresciuti nel settore giovanile è importante per la società. Pure se ho 23 anni è fondamentale per il club avere giocatori che sappiano cosa voglia dire San Siro e Milanello. Li ringrazio della fiducia e ora voglio dimostrare sul campo le mie qualità”.

