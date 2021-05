Mercato Milan – Cairo: “Belotti? Voglio capire cosa vuole e come la pensa”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della salvezza ottenuta e del futuro di Andrea Belotti, spesso accostato al Milan

Una salvezza ottenuta non senza difficoltà. In virtù del pareggio per 0-0 contro la Lazio, il Torino ha conquistato quel punto necessario per festeggiare la permanenza in Serie A con un turno d'anticipo. A fine partita Urbano Cairo, presidente granata, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, spesso accostato al Milan nelle ultime settimane. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Parleremo per bene sia con Belotti che con Nicola. Belotti adesso andrà a giocare l'Europeo. Ha ancora un anno di contratto: voglio capire cosa vuole fare e come la pensa, ci sono tante cose che è importante vedere". Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.