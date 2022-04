Mercato Milan – Bucchioni: “Renato Sanches, pista raffreddata e complicata”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato del Milan. Attenzione agli aggiornamenti su Renato Sanches e Divock Origi

Milan molto attivo sul calciomercato in vista della prossima stagione. Per l'attacco l'obiettivo forte è Divock Origi, che si libererà a parametro zero dal Liverpool. A centrocampo, invece, il Diavolo monitora da tempo Renato Sanches del Lille. Il giornalista Enzo Bucchioni, però, non si dice particolarmente ottimista sul suo arrivo. Questi gli aggiornamenti nel suo editoriale scritto per 'TuttoMercatoWeb'.