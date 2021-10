Mercato Milan: Brozovic vicino al rinnovo con l’Inter, che cerca rinforzi

Novità di mercato per il Milan, ma che riguardano principalmente l'Inter. I nerazzurri sono vicini al rinnovo di Brozovic: piace ai rossoneri

Sono servite forse a sbloccare la trattativa le voci di mercato che volevano il Milan interessato a Marcelo Brozovic . Non appena il croato classe 1992 è stato accostato ai rossoneri, l' Inter si è operata per provare a prolungare il suo contratto. Il Milan, infatti, ci sta pensando seriamente a costo zero per il prossimo anno. Avendo l'accordo in scadenza a giugno, Brozovic potrebbe firmare con chiunque già a gennaio. Il Milan ha avviato i contatti, ma l'Inter non vuole farsi sorprendere.

Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe esserci il primo incontro ufficiale con Ivan Brozovic, padre e agente del centrocampista interista. C'è fiducia da entrambe le parti che si arrivi a un accordo, ma l'Inter come noto non può svenarsi. C'è ancora un po' di distanza: 6 milioni la richiesta, 4 l'offerta. Bisogna però fare in fretta, vista la scadenza a breve. Il Milan resta alla finestra e valuta la "vendetta", ma l'Inter spera di non perdere un giocatore fondamentale.

Nel frattempo, i nerazzurri lavorano anche sul mercato in entrata per gennaio, così come il Milan. Nel mirino c'è un rinforzo per l'attacco, visto che Alexis Sanchez è ormai da non considerare (il cileno classe 1988 dovrebbe andare via). Il primo nome della lista in entrata è Luka Jovic, in passato molto vicino anche al Milan. Il serbo classe 1997 non trova spazio al Real Madrid e potrebbe trasferirsi in prestito. Inoltre, piace sempre Nahitan Nandez, uruguaiano classe 1995 del Cagliari. Anche per lui possibile prestito oneroso con riscatto, per un'operazione da 22 milioni totali. Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>