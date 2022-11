Mercato Milan – Brahim Diaz, riscatto dal Real con lo sconto? Le ultime

Le ultime news di mercato sul Milan. Quale sarà il futuro di Brahim Diaz? Tra riscatto e nuova trattativa con lo sconto: il punto

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermata sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo è ormai un titolare di questa squadra: l'arrivo di Charles De Ketelaere e Yacine Adli avrebbe potuto toglierli lo spazio necessario per mostrare le sue qualità, ma il numero 10 è di gran lunga la prima scelta di Stefano Pioli per il ruolo di trequartista. Anche l'eventuale arrivo di Hakim Ziyech non lo spaventa, i fatti dicono che Brahim la spunta sempre. Il classe 1999 è un veterano di questo Milan, eppure il suo destino è più incerto che mai.

Condizioni e numeri — A giugno 2023 scadrà il prestito biennale concordato con il Real Madrid e costato 3 milioni di euro. Per riscattarlo ne servono altri 22, poi la palla passerà ai 'Blancos', che hanno conservato un contro-riscatto a 27 milioni. Nelle casse rossonere entrerebbero 5 milioni di euro come premio per aver valorizzato al meglio il calciatore. Ma quali saranno le mosse dei due club? Molto ovviamente dipenderà dalla continuità di Diaz, non sempre dimostrata nel corso della sua avventura milanista. Per questo motivo gran parte del budget del calciomercato estivo è stato destinato a Charles De Ketelaere, ma Brahim non si è dato per vinto e ha lottato fino a riconquistarsi il posto. I numeri dicono che con 4 gol, meglio di lui hanno fatto soltanto Rafael Leao (6) e Olivier Giroud (5).

Possibile sconto dal Real? — Questo Brahim Diaz rimane dunque una grande risorsa: per questo motivo riscattarlo sarebbe un affare. Soprattutto se, sottolinea la 'Rosea', il Milan riuscisse a guadagnare uno sconto. I patti sono patti, ma nulla vieta ai due club di sedersi al tavolo delle trattative dopo la scadenza dei termini. Un po' come successo con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali. In quel caso la voglia di Milan del centrocampista ha permesso la chiusura dell'operazione; cosa succederebbe stavolta? Il rebus è servito, ora serve la soluzione. Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan