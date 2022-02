Calciomercato Milan – Brahim Diaz, si pensa al riscatto anticipato: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa al riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid. Il punto della Gazzetta

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il riscatto di Brahim Diaz. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero pensa al riscatto dello spagnolo, che, ricordiamo, è in prestito biennale dal Real Madrid con diritto di riscatto a 22 milioni e controdiritto Real a 27. Per parlare del futuro di Brahim, però, non si dovrà aspettare il 2023. Secondo la rosea, infatti, tra i due club c'è un patto non scritto che prevede un incontro al termine della stagione. Il Milan, dunque, starebbe valutando la possibilità di riscattare subito il giocatore, così come è successo con Ante Rebic in passato. Brahim Diaz è felice e non avrebbe nessun problema a rimanere in rossonero anche nei prossimi anni. Intanto il Milan pensa a un colpo dalla Roma di Mourinho.