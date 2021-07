Mercato Milan – Brahim Diaz ha firmato, ma l’ufficialità potrebbe slittare

Le ultime sul mercato del Milan. Brahim Diaz ha firmato il contratto in sede, ma l'ufficialità potrebbe slittare a domani

Dopo il ritorno in Italia con tanto di presenza a Milanello per l'amichevole contro la Pro Sesto, Brahim Diaz si può considerare nuovamente un giocatore del Milan. Dopo l'arrivo a Casa Milan lo spagnolo ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi due anni. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' l'ufficialità potrebbe però slittare alla giornata di domani. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge