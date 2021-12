Mercato Milan – Botman, si studia la formula: prestito oneroso possibile?

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri studiano la formula migliore per provare ad acquistare Sven Botman: le ultime

Lavori in corso per un Milan che ha la necessità di sostituire un pilastro come Simon Kjaer. Sono tanti i nomi sul tavolo rossonero, ma quello in cima alla lista pare essere quello di Sven Botman del Lille. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' la valutazione del calciatore si aggira sui 25/28 milioni di euro. Una cifra non esattamente abbordabile, che i rossoneri starebbero pensando di 'dribblare' con la solita idea prestito. Non inserendo il diritto, bensì un obbligo di riscattocondizionato in base alle presenze del difensore e in base alla qualificazione del club alla prossima Champions League. Il Lille accetterebbe tale formula? Difficile, ma non impossibile, soprattutto se Botman dovesse spingere per approdare in rossonero. Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.