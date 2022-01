Mercato Milan – Botman resta al Lille: niente da fare anche per il Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Lille non ha nessuna intenzione di vendere Sven Botman: anche il Newcastle si defila

Sven Botman non si muoverà dal Lille, o almeno non lo farà durante questa finestra invernale di calciomercato. E' questo quanto riferisce Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter. Secondo il giornalista, la posizione del club francese è sempre quella di non privarsi del difensore olandese. Si parlerà del suo futuro solamente nella prossima sessione di trasferimenti, ovvero in estate. Una decisione che di fatto toglie ogni speranza non solo al Milan, ma anche al Newcastle. Gli inglesi, infatti, adesso stanno lavorando su altri due nomi. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia