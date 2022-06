Mercato Milan – Botman, il Newcastle spinge: affare sempre più complicato

Una rincorsa che dura da mesi rischia di finire con un deludente nulla di fatto. Il Milan non ha nessun dubbio: Sven Botman è l'uomo giusto da inserire nella difesa rossonera. Una convinzione che perdura dal mese di gennaio, quando la dirigenza ha tentato invano di portarlo a Milano per sostituire Simon Kjaer . Un'operazione non andata a buon fine con la promessa di riparlarne nei mesi a venire. Il momento è adesso, ma l'insidia Newcastle rischia di lasciare il Diavolo a bocca asciutta.

Come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito il club inglese sta spingendo forte per trovare un accordo definitivo con il Lille. Botman è la prima scelta dei 'Magpies' e, per questo motivo, c'è la voglia di accelerare per evitare inserimenti di altri club. Vista la potenza economica degli sceicchi e i tempi ristretti, l'affare per il Milan si complica e non poco. Quale sarà dunque il futuro dell'olandese? La sensazione è che ci saranno novità nel breve periodo. Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>