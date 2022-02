Calciomercato Milan – Botman, il Newcastle: “Voleva venire da noi”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i rossoneri sono interessati a Botman, ma attenzione all'inserimento del Newcastle

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è l'acquisto di Sven Botman . I rossoneri hanno provato ad acquistarlo già a gennaio, ma il Lille ha voluto tenerlo fino al termine della stagione. In realtà, però, non c'è solo il Milan: anche il Newcastle è molto interessato all'0landese.

Amanda Staveley, la finanziera britannica che opera nella società saudita del Newcastle, ha dichiarato in esclusiva al The Athletic che Botman avrebbe firmato a tutti i costi per il Newcastle già nel mercato di gennaio. "Voleva disperatamente andare" dice la Staveley insieme al marito Mehrdad Ghodoussi.