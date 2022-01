Calciomercato Milan – Botman, Maldini ci riproverà in estate

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman non arriverà a gennaio, ma i rossoneri ci proveranno in estate

Il Corriere dello Sport fa il punto su Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan. Il club rossonero ci proverà fino alla fine, ma il Lille non vuole venderlo. A dirlo il presidente del club francese: "Mi sono già espresso sul caso - ha dichiarato -, dicendo che volevamo tenere con noi i giocatori più forti, e per quel che riguarda Sven non abbiamo aperto le porte a delle trattative perché vogliamo tenerlo". La situazione però potrebbe cambiare in estate, con i rossoneri che ci riproveranno. La sensazione dunque è che il tormentone Botman possa durare per diverso tempo. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.