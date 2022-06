Mercato Milan – Botman, accordo Lille-Newcastle: il giocatore non è convinto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Newcastle e il Lille avrebbero trovato l'accordo per Botman, ma il giocatore prende tempo

Non arrivano grandi notizie circa il possibile trasferimento al Milan di Sven Botman. Secondo quanto riferisce 'Tuttomercatoweb', il Lille e il Newcastle avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento in Premier League del giocatore.