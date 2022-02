Calciomercato Milan – Si tratta per Botman: lui vede rossonero

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Sven Botman sembra avvicinarsi al Diavolo. L'olandese vuole la maglia rossonera

Uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan è Sven Botman . Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ieri c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l'entourage del calciatore. L'olandese gradirebbe moltissimo il trasferimento a Milano la prossima estate e la cosa è stata ribadita ancora una volta a Maldini e Massara.

Questo aspetto può mettere in discesa la trattativa con il Lille, che comunque non è facile. I rapporti tra il Milan e il club francese sono ottimi, così come dimostrano le operazioni di Leao e Maignan, ma è altrettanto vero che ci sono altre squadre che possono offrire di più, come ad esempio il Newcastle. La valutazione di Botman è di circa 30milioni di euro: il Milan cercherà di abbassare il prezzo, sfruttando appunto la volontà del giocatore. Si preannuncia un'estate molto calda. Intanto un altro calciatore lascia un indizio molto importante