Mercato Milan – Botman sempre più vicino: ecco cosa manca per chiudere

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è sempre più vicino all'acquisto di Sven Botman: ecco cosa manca per chiudere l'affare

Ci siamo. Il Milan è sempre più vicino a piazzare il primo colpo in entrata. Si tratta di Sven Botman , difensore olandese classe 2000. Ne abbiamo parlato più volte negli ultimi mesi, con i rossoneri che hanno provato ad acquistare il giocatore addirittura nel mercato di gennaio dal Lille ma, alla fine, il discorso è stato rimandato di qualche settimana.

Arrivano novità importanti circa l'andamento della trattativa. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', Milan e Lille sono vicini ad un accordo da 30 milioni di euro più bonus per arrivare ad un massimo di 33. Dunque, cosa manca per chiudere l'affare? Prima di mettere nero su bianco, bisogna attendere l'aritmetica qualificazione in Champions League da parte della squadra di Stefano Pioli.