Mercato Milan – Offerto Bernardeschi, ma non convince: il motivo / News

Federico Bernardeschi occasione di mercato per il Milan? Il calciatore della Juventus è stato offerto, ma non convince. Le ultime news

Federico Bernardeschi a parametro zero? La soluzione non convince. Stando a quanto riferisce 'Il Giornale' l'esterno d'attacco è stato offerto a Diavolo e Inter visto il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Entrambi i club però restano più che scettici a causa delle richieste dell'entourage del giocatore, che chiede un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro a stagione. In un Milan che cerca di essere sostenibile sembra difficile immaginare di concedere tale cifra al classe 1994. Le Top News di oggi: parla Stefano Pioli, indizio social di Renato Sanches sul Milan?